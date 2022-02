De Luca attacca Meloni sul vaccino: “Chiede sempre parere ai no vax per sua figlia?

NAPOLI – “È migliorato molto il dato relativo alle vaccinazioni dei bambini della fascia 5-11 anni. Siamo soddisfatti. Abbiamo superato le 150mila prime dosi, nonostante affermazioni irresponsabili di qualche esponente politico. L’onorevole Meloni ci ha comunicato che non intende vaccinare la sua bambina. Ne prendiamo atto, ma non sappiamo se abbiamo vaccinato la sua bambina con il vaccino anti polio. Non so se abbia chiesto il parere dei no vax anche in quella circostanza…”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo in diretta Facebook.

