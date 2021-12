De Luca avverte: “A Natale e Capodanno niente feste e stop alcolici in Campania”

NAPOLI – “Fra oggi e domani firmerò delle ordinanze per evitare in Campania assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a margine della presentazione del progetto di ‘Una casa per l’architettura’ che sarà ospitata negli spazi di palazzo Penne, a Napoli. I provvedimenti a cui fa riferimento il governatore “vieteranno la vendita di alcolici – spiega De Luca – nella serata della vigilia e gli assembramenti”. Ci sarà anche una seconda ordinanza “che vieterà le feste di Capodanno in piazza”. “Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri, come è inevitabile che sia a Capodanno. Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi perché – sottolinea il presidente della Regione Campania – noi rischiamo, per la follia di una settimana, di essere chiusi tutti per mesi subito dopo Capodanno. Allora, tra oggi e domani firmerò queste ordinanze per il blocco della movida prenatalizia e delle feste in piazza a Capodanno”.

