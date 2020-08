De Luca avverte per Ferragosto: “Chiedo ai giovani di avere senso di responsabilità”

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha augurato un Buon Ferragosto sui social ai concittadini, ma ha lanciare anche un monito.

Il monito di De Luca

“Per Ferragosto un invito a tutti, soprattutto ai giovani, ad avere il massimo senso di responsabilità e ai gestori dei locali a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza in vigore”.

Il bollettino della Campania

L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino odierno dei casi di Coronavirus. Aggiornato il numero dei casi positivi, dei guariti e dei deceduti. I dati sono stati raccolti nelle ultime 24 ore sul territorio regionale.

Coronavirus Campania, il bollettino della Regione di oggi 15 agosto

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 18 (*)

Tamponi del giorno: 1.723

Totale positivi: 5.232

Totale tamponi: 358.504 ​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440 Guariti del giorno: 16

Totale guariti: 4.303 * Di cui 7 provenienti dall’estero, o contatti di precedenti casi di rientro.

I contagi di chi rientra dall’estero

I dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della Ordinanza 68 del 12 agosto scorso sono i seguenti:

-ASL NA1: 428 segnalazioni e 465 telefonate di informazioni

-ASL NA 2: 650 segnalazioni e 250 telefonate di informazioni

– ASL NA3: 373 segnalazioni

-ASL BN: 260 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni

-ASL AV: 500 segnalazioni

-ASL CE: 462 segnalazioni e 452 telefonate di informazioni

-ASL SA: 655 segnalazioni e 220 telefonate di informazioni

Per un totale dal giorno 13 di 3.328 segnalazioni di rientro e 1.627 telefonate di informazioni.

Le parole del Governatore De Luca

“Questi dati – dichiara il Presidente della Regione – confermano l’importanza dell’ordinanza. In assenza di essa i casi positivi individuati, che si aggiungono agli altri dei giorni precedenti, sarebbero stati in giro per la Campania con diffusione del contagio. Continuiamo con il massimo rigore. Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini, e invitiamo ancora una volta a evitare viaggi all’estero in aree di rischio. Colgo l’occasione per invitare in particolare i giovani, in occasione del Ferragosto, ad avere il massimo senso di responsabilità, e i gestori dei locali a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza in vigore”.

