AGI – Sospensione dal 16 al 30 ottobre delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, ma anche per le Università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno. È quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è in corso di pubblicazione e che arriva dopo la nuova impennata di contagi. “In relazione alla situazione epidemiologica esistente – si legge in una nota della Regione – sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilita’

L’articolo De Luca chiude le scuole, il biasimo di Conte: “Non è la migliore soluzione” proviene da Notiziedi.

