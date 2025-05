de-luca:-“democrazia-a-fine-corsa,-i-parlamentari-sono-anime-morte”

ROMA – “La democrazia e’ a fine corsa: tutti i contenuti essenziali della democrazia classica, la separazione poteri, in pratica non esistono più, siamo tornati al voto di ceto”. Cosi’ il presidente della Campania Vincenzo De Luca parlando nel corso della prima giornata del Festival delle Regioni, in corso a Venezia fino a martedi’. “Dobbiamo ragionare delle riforme avendo presente la crisi delle democrazie nel mondo, e la crisi della democrazia in Italia- aggiunge- chi si illude, sconfiggendo le autonomie regionali, di dare forza alla democrazia italiana, non ha capito nulla. L’unica cosa da fare e’ valorizzare le autonomie e avvicinare le istituzioni ai cittadini”.

“La vicenda del secondo mandato è significativa per due motivi: tutti quelli che da Roma parlavano sulle Regioni non sapevano nulla delle regioni di cui parlavano, e la volontà di esponenti romani di togliere la parola ai cittadini. La cosa è ancora più clamorosa, perché i rappresentanti parlamentari dovrebbero essere rappresentanti del popolo, in realtà non rappresentano nulla, sono anime morte”.

