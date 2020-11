De Luca è un fiume in piena: “Esiste ancora il razzismo antimeridionale! A Milano parlavano di virus clinicamente morto…”

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha parlato a Che Tempo che fa, trasmissione che va in onda ogni domenica sera su Rai3. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “Mentre io dicevo che il contagio era dietro l’angolo a Milano qualche autorevole medico diceva che il virus era clinicamente morto. Ci eravamo illusi che il problema fosse ormai alle spalle, ma non è così purtroppo. Non lo è mai stato. Il governo ha deciso di convivere col virus quando due settimane fa bisognava prendere decisioni diverse e certamente più drastiche.

Abbiamo ministri che si mettono a fare sciacallaggio (si riferisce al pentastellato Di Maio, ndr). Il premier ha il dovere di richiamare la sua squadra di ministri all’onestà intellettuale. Ripeto, non è tollerabile che un ministro si metta a fare sciacallaggio sula base dell’ignoranza. Di Maio ha detto cose ignobili, ha detto il falso. Ognuno deve fare il suo, noi vogliamo collaborare col governo, ma bisogna che tutti si vengano incontro. In Italia c’è un retroterra di pensiero ancora vivo, e parlo di un razzismo antimeridionale che viene sempre a galla. Mi hanno attaccato perché sono l’unico che dice le cose come stanno senza nascondersi. Non sarò mai politicamente corretto”.

Pesante anche le uscite sul sindaco di Napoli, Luigi De Magistris (beninteso, De Luca non fa mai il suo nome ma quando Fazio gli chiede delucidazioni il governatore non lo contraddice): “Invece di lavorare è andato in tv per 102 volte, ha tolto tempo prezioso alla sua comunità. Non faccio nomi per non fare pubblicità, ma cito una poesia di Trilussa: la lumachella della vanagloria strisciata sopra un’obelisco, guardò la bava e disse ‘è certo che lascerò un’impronta nella storia’. Chi è una nullità – chiosa il Governatore – una nullità rimane”.

