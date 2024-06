NAPOLI – “Avevo fatto qualche battuta in relazione all’impegno del direttore di Capodimonte, appena nominato, nella campagna elettorale per il Comune di Firenze. Voglio dire che ho simpatia per il direttore Schmidt, una persona di valore. Ho fatto un po’ di ironia… la vita è triste, la politica di più, i ministeri nazionali non ne parliamo, ogni tanto cerchiamo di alleggerire le situazioni. Direi al direttore di non prendersela, di avere un po’ più di ironia, fermo restando che la scelta fatta mi è parsa non condivisibile e non rispettosa per Napoli, Capodimonte e la cultura del nostro Paese”.

Lo dice, in diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riferendosi alle sue recenti dichiarazioni su Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, quando era candidato sindaco a Firenze.

“Mi perdonerà il nuovo responsabile di Capodimonte, ma non credo che sia accettabile mettersi in aspettativa dopo due mesi per andare a fare una campagna elettorale. La campagna elettorale – aggiunge De Luca – si è conclusa, per quanto mi riguarda positivamente, e ritorna a lavorare il direttore Schmidt, noi ci auguriamo di poter assistere ad eventi e iniziative di grande valore artistico, come accaduto negli anni passati con la direzione di Bellenger, che speriamo di poter avere con noi a Napoli impegnato in altre attività culturali. Sarebbe bene non disperdere il suo patrimonio di competenze e professionalità”.

L’articolo De Luca fa dietrofront su Schmidt: “Ho fatto un po’ di ironia, però mettersi in aspettativa dopo due mesi di lavoro…” proviene da Agenzia Dire.

