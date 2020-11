De Luca furioso: “Nessun ospedale da campo qui, sciacallaggio contro la sanità campana”

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, sul suo profilo ufficiale Facebook, pochi minuti fa ha pubblicato un messaggio per chiarire la questione sanità in Campania. Nelle ultime ore ed in generale negli ultimi giorni si sta parlando molto della situazione della nostra regione, dato che dopo i cambi di zona di alcune regioni si pensava ad un possibile ‘upgrade’ anche della Campania. Ancora nessuna notizia su ciò, e, De Luca, ha voluto spiegare la situazione degli ospedali campani, che, a sua detta, non hanno nessun problema al momento.

LE PAROLE DI VINCENZO DE LUCA

Questo quanto scritto nell’ultimo post di Vincenzo De Luca, Presidente della regione: “Continua lo sciacallaggio contro la Campania. Prosegue una intollerabile campagna contro la sanità della Campania. Si sta diffondendo la notizia che l’Esercito verrà a montare un ospedale da campo nella nostra regione. Nessun ospedale da campo verrà in Campania. L’unica nostra richiesta è da tempo l’invio di medici, e da questo punto di vista le risposte non sono arrivate. Il resto è sciacallaggio”.

Questo il bollettino di ieri, che porta tutt’altro che tranquillità al popolo campano:

Positivi del giorno: 3.166 di cui: Asintomatici: 2.815 Sintomatici: 351 Tamponi del giorno: 18.446

Totale positivi: 95.921 Totale tamponi: 1.172.232

Deceduti: 34 Totale deceduti: 896

Guariti: 690 Totale guariti: 18.355

