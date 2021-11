De Luca: “I no vax parlano afghano, la stupidità non è un argomento”

NAPOLI – “Io credo che non dobbiamo perdere più tempo con i no vax”, dice in una diretta Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Quando si parla un alfabeto diverso – insiste il governatore – si perde tempo: è come se noi parlassimo la lingua italiana e loro l’afgano. Provate a immaginare nuove chiusure nel giro delle prossime due o tre settimane, sarebbe un disastro. Ma è inutile raccontare queste cose a chi ha la testa dura e non ha alcuna intenzione di utilizzare la ragione. A questi dobbiamo dire semplicemente una cosa: la stupidità non è un argomento, punto e basta. Non perdiamo tempo”.

