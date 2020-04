Fondi a imprese, famiglie con disabili, aumento pensioni minime, portate a mille euro. Ma l’opposizione con Caldoro: “Sono soldi dei Comuni, la Regione non ci ha messo un euro». De Luca in diretta fa gli auguri di Pasqua: “Siate responsabili, non rilassatevi»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo De Luca: “Il nostro piano contro la crisi da 604 milioni di euro» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento