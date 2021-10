De Luca: “M5s voleva mettere il cappello sul voto a Napoli”

NAPOLI – È stata una campagna elettorale elettrizzante, entusiasmante, scoppiettante fino alla narcotizzazione”. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook, torna a polemizzare con il Movimento 5 Stelle dopo l’esito delle elezioni comunali a Napoli.

“Mi sono permesso di sfottere un po’ gli amici 5 Stelle perché, in relazione alla vicenda elettorale di Napoli, hanno fatto un tentativo di millantato credito. Hanno cercato – attacca – di mettere il cappello su un risultato elettorale rispetto al quale hanno avuto una funzione non determinante.

Nella serata di lunedì sono arrivati in blocco tutti i dirigenti 5 Stelle, a Napoli abbiamo avuto i ristoranti pieni e gli alberghi esauriti. C’erano tutti i dirigenti 5 Stelle. Peccato che questo affollamento non corrispondeva ai numeri”. “Manfredi – ricorda il governatore – ha vinto con un buon 62%, ma i voti delle liste sono questi: i 5 Stelle sono poco sopra il 9%, il Pd è al 12,2%. C’è un buon 40% di voti che deriva da altre scelte, altre componenti, altre forze politiche e, dunque, è inappropriato tentare di mettere il cappello, non si fa”.

