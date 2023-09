De Luca: numero chiuso a Medicina? Pronti a ricorso a Consulta

Si stanno privando migliaia di ragazzi del diritto allo studio

Napoli, 15 set. (askanews) – Contro il numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina “abbiamo approvato un disegno di legge come Regione Campania che abbiamo mandato al parlamento e al governo. E, se per il prossimo anno non avremo modifiche, pensiamo di presentare un ricorso alla Corte costituzionale. Si stanno privando migliaia di ragazzi del diritto allo studio”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

“Proseguiremo in questa nostra battaglia di civiltà”, il numero chiuso “ha aspetti perfino anticostituzionali”, ha aggiunto il governatore. “Più approfondiamo questo tema, più rimaniamo scandalizzati per quello che siamo stati capaci di fare in Italia. E’ qualcosa di sconvolgente, davvero non ci sono parole -ha proseguito De Luca – questo non è un Paese serio, è un circo equestre”.

“Tutto per dare fastidio e per creare corporazioni, nicchie di interessi, di affarismo su tutto. La scusa che troviamo in Italia è che dobbiamo selezionare il merito, ma così non selezioniamo assolutamente nulla, diamo solo fastidio”, ha concluso