De Luca: “Prepariamoci a mesi difficili. Oggi altri 700 positivi, ma il 90-95% è asintomatico”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto quest’oggi all’assemblea dell’associazione trasportatori Anita a Napoli. Per l’occasione ha fatto il punto sulla pandemia, con numeri sempre più alti in Campania.

Le sue parole

“Il Coronavirus non è dietro di noi, anzi è ancora davanti a noi. Non ci siamo liberati del problema. Dobbiamo prepararci a mesi difficili, come lo saranno i prossimi. Se le tendenze si confermano sarà ancora più dura di gennaio-maggio scorsi. Anche oggi abbiamo avuto più di 700 contagi, ma il 90-95% è asintomatico. Questi ultimi non vanno negli ospedali ma in isolamento domiciliare. Però se si alza l’età media dei contagi, dobbiamo aspettarci anche più persone ricoverate, e dovremo farci trovare pronti. Con due novità che non avevamo sei mesi fa: l’apertura delle scuole e il ritorno della stagione invernale con tutte le malattie che porta”.

