De Luca: “Pronti al coprifuoco. Nel weekend di Halloween scatterà alle 22, gli altri giorni alle 24”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni e aggiornamenti della situazione in Campania sul Covid-19. Preannunciando nuove chiusure.

Le sue parole

“Le mezze misure non servono più a nulla, prima prendiamo decisioni forti e meglio è. E’ responsabile prendere oggi decisioni dure per non arrivare con l’acqua alla gola. Delle critiche ricevute da persone indegne non me ne frega nulla. Oggi ci sono stati 1261 positivi su 14422 tamponi. Non starò a perdere il mio tempo per rispondere. Dobbiamo prendere decisioni di rigore prima di tutti gli altri. Finora ci sono stati solo 487 morti in Campania, poco rispetto le altre regioni: un miracolo. Ma dobbiamo mantenerci su questi numeri. In Campania non sono state chiuse le scuole, abbiamo deciso due settimane di didattica a distanza. Una scelta non facile né a cuor leggero ma doverosa. Ora dobbiamo lavorare responsabilmente sul potenziamento delle linee di trasporto e a differenziare gli orari”.

Coprifuoco

“Nel weekend di Halloween, questa americanata di un’imbecillità sconcertante, ci sarà il coprifuoco dalle 22. Tutto chiuso. Ho già sentito di possibili feste e cose senza senso: chiuderemo tutto alle 22, non sarà consentita nemmeno la mobilità. Probabilmente decideremo per un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend per tutti i giorni. Ma su questo dovremo accordarci con il Governo, perché occorrono controlli rigorosi. Con questi numeri non si può scherzare, chi non usa la mascherina commette un reato. La nostra intenzione è lasciare aperto tutte le attività all’80-90%, ma la gente deve aiutarci con i comportamenti responsabili”.

