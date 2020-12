De Luca: “Ripristinati i valori della lealtà sportiva, c’è grande soddisfazione”

Il ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia del Coni è stato accolto: la gara con la Juve si rigiocherà e, di conseguenza, agli azzurri è stato anche tolto il punto di penalizzazione in classifica. Ovviamente tutto il popolo del Web è stato molto sorpreso dal ribaltone, chi in positivo e chi invece sperava di ritrovarsi tre punti gratuiti. Il Napoli ora è terzo in classifica con 24 punti, a pari con Juventus e Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport la partita si potrebbe giocare il 13 gennaio rinviando le gare di Coppa Italia. Anche il governatore campano Vincenzo De Luca ha commentato l’esito della sentenza, ribadendo le ragione per cui l’ASL abbia giustamente fermato la squadra azzurra per i casi di positività al Virus.

LE PAROLE DI VINCENZO DE LUCA

Questo il commento di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L’accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza. Si riconoscono come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di Napoli. Soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni.

