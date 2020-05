De Luca sugli allenamenti: “De Laurentiis ha proposto un piano convincente. Ci sono le condizioni per riprendere”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla ripresa degli allenamenti del Napoli come richiesto da Aurelio De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis mi ha inviato una lettere con la quale mi sollecita alla ripresa degli allenamenti. Propone un’ipotesi di lavoro che a me pare estremamente interessante. Sapete che lo sport e gli allenamenti sportivi di massa non sono previsti dal decreto nazionale, ma De Laurentiis mi ha detto che possono fare gli allenamenti avendo tre campi disponibili a Castel Volturno. Posso farli avendo distanziamenti anche di 20 metri, senza uso comune di docce, trasporto individuale. A me dunque pare che ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti. Gli ho detto che avremmo valutato con un parere medico e scientifico, ma io sono convinto che se vengono garantite tutte le norme di sicurezza, così come il presidente ci ha anticipato, è ragionevole far ripartire gli allenamenti. Così come abbiamo riaperto cantieri, fabbriche e tanto altro. Inoltre il presidente ha garantito tamponi due volte a settimane. A ciò aggiungo che immagino sia il presidente stesso a voler tutelare la propria squadra. Dunque concludo che siamo in condizione di consentire gli allenamenti del Napoli calcio, per fare in modo che la squadra sia pronta. Poi decideranno gli altri per la ripresa del Campionato o meno