De Maggio: “Ancelotti demolito al tempo, ora Lozano ha zittito tutti”

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nella trasmissione “Radio Goal” per parlare della squadra di Gattuso ed in particolare del Chucky Lozano. Il messicano in questa stagione sta risultando praticamente sempre decisivo e difficilmente ha sbagliato una singola partita. Il contrario di quanto visto l’anno scorso, soprattutto nel primo periodo dopo l’acquisto molto richiesto da parte dell’ex tecnico Carlo Ancelotti.

Di seguito le parole di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, su Lozano e sull’ex allenatore Ancelotti, che tanto aveva richiesto il messicano.

Dopo l’acquisto di Lozano ho sentito qualche pecorone demolire Ancelotti, gente che col calcio non c’entra nulla. E lo demoliva perché Carlo si era imposto per avere il messicano, alla cifra di 40 milioni che sembrava fantascienza. Invece Lozano è quello che stiamo vedendo: quello che crossa, accelera, prende rigori, segna tanti gol. E’ un signor giocatore.

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del Calcio Napoli, non sono buone le ultime notizie che riguardano Victor Osimhen. Il club infatti comunica che il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il nigeriano ripeterà il test nei prossimi giorni.

Di seguito riportato il comunicato ufficiale del Napoli sul nigeriano: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni“.

