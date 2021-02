De Maggio: “Gasperini è infuriato, l’Atalanta vuole il riscatto! Gattuso? Tanti dilemmi di formazione”

Valter De Maggio ha espresso alcune parole su Gasperini e la gara di Coppa Italia con il Napoli. Durante lo svolgimento di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista si è soffermato sul tecnico dell’Atalanta e su Gattuso. Gli infortuni hanno colpito la rosa azzurra e le difficoltà sono evidenti.

De Maggio: “Gasperini irato dopo il Toro. Rino? Scelte incerte per l’Atalanta”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista De Maggio:

“Gasperini infuriato dopo il pareggio contro il Torino, sta caricando a pallettoni la squadra. Anche Rino Gattuso, dopo la disfatta di Genoa e le numerose occasioni non sfruttate, sta caricando i suoi ragazzi. In casa Napoli vige l’emergenza per l’infortunio di Manolas e allora sta riflettendo se domani sera riproporre la difesa a 3 per giocare ancora una volta a specchio uomo contro uomo oppure una difesa a quattro considerando le indisponibilità di Manolas e di Koulibaly. Naturalmente alcuni dubbi influenzano anche le scelte di Rino nel reparto offensivo. Bisognerà capire come sta Osimhen oppure decidere di puntare sulla fisicità di Petagna come accaduto a Genova con il Genoa. In caso contrario, si potrà ripartire dai 3 piccoletti ovvero Politano, Insigne a sinistra e Lozano come accaduto nel match contro l’Atalanta”.

