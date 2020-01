De Maggio: “Il Napoli deve ritrovare la serenità per invertire la rotta”

Il giornalista sportivo Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli deve invertire la rotta, per farlo bisogna lavorare anche sulla serenità prima che sull’aspetto tecnico. Contro l’Inter, gli azzurri hanno provato ad imporre il loro ritmo ma l’anno non è iniziato bene ed è così arrivato il terzo KO consecutivo in casa. Era dal Napoli di Zeman che non si perdevano tre partite di fila in casa. Adesso è inevitabile che suoni il campanello d’allarme.