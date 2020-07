Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal di Milik. Di seguito le sue dichiarazioni.

De Maggio: “Milik distratto dal futuro, contatto di Candreva non mi convince”

“Milik mi sembra totalmente distratto dal futuro, lo stimo moltissimo ma ieri la sua prestazione non è piaciuta nemmeno a me così come a Gattuso. Il contatto di Candreva con il braccio non mi convince, sono sincero: per i rigori che ho visto dare dopo il lockdown per me è penalty tutta la vita”.

