De Maggio: “Osimhen è in viaggio per Napoli. Già oggi pomeriggio farà ulteriori controlli”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni e aggiornamenti a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle condizioni di Osimhen. L’attaccante nigeriano si è fatto male venerdì scorso in Nazionale ed è di ritorno a Napoli.

Le parole di De Maggio su Osimhen

“Osimhen tornerà oggi a Napoli. Il ragazzo è in aereo e presto atterrerà nel capoluogo campano. L’attaccante farà ulteriori controlli già questo pomeriggio, e nelle prossime ore si avranno i responsi che ci diranno quanto sarà costretto a restare fuori”. La sensazione è che pur trattandosi di un infortunio alla spalla, quella che davvero preoccupa, senza fratture a gomito o polso (come si era temuto all’inizio) contro il Milan non ci sarà per poi rientrare in Europa League o contro la Roma.

