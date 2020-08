De Maggio rivela un retroscena su Di Lorenzo: “Scelto da Giuntoli”

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato dei partenopei. Non solo di quello presente con diversi colpi in programma su sui la società sta lavorando. Ma il giornalista ha, infatti, rivelato un retroscena sulla sessione estiva di mercato dello scorso anno ed in particolare sul caso del terzino Di Lorenzo.

Di Lorenzo-Napoli, il retroscena

Come rivelato, infatti, il calciatore è stato fortemente voluto dal ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli che lo ha preferito alla concorrenza. Di seguito le parole:

“Ancelotti voleva Trippier a tutti i costi, ma Giuntoli ha insistito. In occasione di alcuni confronti sul mercato, ha detto di ‘no’ ed, inseguito, ha deciso di puntare tutto su Giovanni Di Lorenzo. Visto quanto accaduto fino a questo momento, dobbiamo fare un applauso al direttore sportivo”.

