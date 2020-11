De Magistris annuncia: “Tutto pronto per lo Stadio Maradona di Napoli. Ecco quando sarà ufficiale”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato della ormai prossima intitolazione dello Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. In particolare, a giudicare dalle parole del primo cittadino del capoluogo campano, pare che tutto sia ormai in procinto di definizione: “Maradona ha unito i napoletani di tutto il mondo. Con le sue gesta è stato capace di riscattare una terra ed è per questo che ormai è diventato immortale.

Non si può dimenticare Maradona. Certo, lo ricorderemo non solo per la sua forza ma anche per la sua emotività, Maradona era uno che stava sempre a sostegno deli ultimi. Già la settimana prossima intitoleremo formalmente lo stadio San Paolo a Maradona”, chiosa.

