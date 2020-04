De Magistris chiede di far gestire la cassa integrazione ai comuni

“Lo Stato è lento: mi dispiace dirlo, il presidente del Consiglio ha annunciato troppe volte delle cifre ma non è arrivato nulla o poco più di nulla. Ci mandassero le liquidità, le gestiamo noi. Se il Governo ci dà le risorse facciamo avere immediatamente la cassa integrazione ai cittadini. Utilizzate i sindaci”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold.

“Da noi sono arrivate in due mesi quelle briciole iniziali con cui abbiamo messo in campo il fondo di solidarietà. Gli unici interventi concreti per le fasce più disperate li ha realizzati il Comune di Napoli, senza burocrazia, con rapidità, trasparenza ed efficacia. Qua si improvvisa – ha concluso de Magistris – pensate che nella task force regionale non è prevista la presenza del Comune di Napoli. E’ una cosa inaudita, come affrontiamo la fase due così?”.

