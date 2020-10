De Magistris contro De Luca: “E’ inadeguato. Non può fare il tiranno”

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’intervento di De Luca sul lockdown campano. Di seguito le sue parole.

De Magistris: “De Luca inadeguato. Non può fare il tiranno”

“Non servono messaggi di terrore e violenti. La Regione Campania ha già alzato bandiera bianca e chiama ancora una volta il popolo a pagarne le conseguenze. Sono arrabbiato, perché il virus cresceva tanto già ad agosto e settembre ma nessuno diceva nulla. Si rischia un tracollo sociale ed economico e De Luca non è adeguato, ci vuole l’intervento del Governo per aiutare chi sta per chiudere. Quest’uomo non si rende conto che ci sono vite umane in gioco. Non si può governare come un tiranno: non può nascondere i dati per poi scoprire le cose all’improvviso”.

