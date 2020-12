De Magistris: “Dalla prossima partita si chiamerà ‘Stadio Diego Armando Maraona’. Sono in programma altri omaggi”

Già dalla prossima partita – Napoli-Real Sociedad – lo stadio San Paolo si trasformerà nello stadio Diego Armando Maradona, a comunicarlo è stato il sindaco del Comune di Napoli Luigi De Magistris ai microfoni di Canale 8.

De Magistris: “Dalla prossima partita sarà lo stadio Maradona!”

Lo stadio San Paolo, già dalla prossima partita, si chiamerà stadio Diego Armando Maradona – come annunciato dal sindaco del Comune di Napoli. “Quello stadio che ha donato immagini uniche deve essere intitolato a Maradona, si chiamerà “Stadio Diego Armando Maradona”, venerdì approveremo la delibera di giunta” – informa De Magistris.

Gli omaggi al Pibe de Oro però non terminano: “Anche la fermata di Mostra si chiamerà fermata Mostra-Maradona, anche perché lì che la Mostra d’Oltremare ed all’interno della stazione allestiremo una mostra dedicata”. Così facendo: “Napoli e in particolare Fuorigrotta potrà essere una vera e propria meta di pellegrinaggio calcistico-culturale“.

Infine, il sindaco, si è espresso sulla cittadinanza onoraria a Maradona: “Quando presi quella scelta non tutti furono d’accordo come lo sono adesso. Quello che non sopportavo era il giudicare l’uomo Maradona. Diego come tutti gli essere umani ha avuto le sue debolezze, ma noi napoletani comprendiamo bene cosa vuol dire cadere e rialzarsi”.

