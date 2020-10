De Magistris: “Il Napoli non aveva alternative. 3-0 a tavolino? Non è più calcio”

Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si è espresso sulla paradossale vicenda del match non giocato tra Juventus e Napoli. Di seguito le dichiarazioni del sindaco.

Luigi De Magistris, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La7 durante la trasmissione di “Omnibus”. Il sindaco di Napoli si è espresso sulla paradossale vicenda della partita non giocata tra Juventus e Napoli:

Non credo che il Napoli avesse alternative, nel momento in cui l’ASL ha imposto prescrizioni forti paventando anche responsabilità penali. Trovo sgradevole che si assegnino partite a tavolino. Di calcio ormai c’è poco, io non riesco nemmeno a vedere le partite… Perché negli stadi c’è un limite di 1000 spettatori quando se ne potrebbero far entrare 20.000 distanziate di 3 metri e intanto nelle strade ci sono milioni di persone?