Luigi De Magistris, durante il consiglio comunale, ha parlato di Diego Armando Maradona. Il Sindaco di Napoli ha annunciato di aver bloccato l’affissione della targa commemorativa del Pibe de Oro nello stadio azzurro, in quanto ritiene sia un evento che debba svolgersi in presenza del pubblico. Di seguito il discorso dell’ex magistrato.

Il discorso di De Magistris su Maradona

Ecco le parole pronunciate da Luigi De Magistris riguardo Diego Maradona durante il consiglio comunale:

“Ci associamo al cordoglio di tutti per la scomparsa di Maradona, l’aula non può non ricordare un uomo che più di chiunque altro ha unito i napoletani di tutti il mondo. Le testimonianze dopo la sua morte fanno capire la potenza di questa persona. Abbiamo deciso in questi giorni di avviare una serie di iniziative. Vorrei anticipare una proposta, cioè quella di dedicare magari il 18 dicembre una seduta monotematica del consiglio comunale, in cui si accoglierà magari anche chi ha vissuto insieme a Diego”.

“L’intitolazione dello stadio azzurro al Pibe de Oro è un emozione talmente grande che supera la tristezza per la sua morte. Il mito e la leggenda sono immortali! Ha un grande significato per noi aver potuto vedere come una persona, attraverso il calcio, abbia uniti generazioni intere e diverse. Maradona va amato, e non giudicato. Va amato anche per i suoi sbagli, che non lo hanno aiutato. I partenopei hanno amato Diego perché era uno del popolo, uno che attraverso l’amore per la città l’ha riscattata. Lui come Pino Daniele e Massimo Troisi per la gente di Napoli: un simbolo dell’anti-potere. Abbiamo voluto interrompere l’apposizione della targa allo stadio perché vorremmo farlo in presenza dei tifosi”.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post De Magistris: “Maradona simbolo dell’anti-potere. Targa allo stadio? Quando sarà possibile la presenza dei tifosi” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento