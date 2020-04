Luigi De Magistris interviene in diretta a Mattino Cinque per raccontare come Napoli si sta preparando al post Coronavirus. “I cittadini campani si stanno preparando per il 4 maggio” ha detto il sindaco della città parlando della ripresa delle attività lavorative.

Sopra e sotto i video mediaset dedicati alle prospettive di Napoli e della regione Campania trasmessi nella puntata odierna di Mattino Cinque.

continua a leggere sul sito di riferimento