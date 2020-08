De Magistris: “Raggiungere i quarti e battere il Barcellona darebbe grande prestigio alla città”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito al calcio, riferendosi alla sfida di Champions League contro il Barcellona.

Seguono alcune delle sue dichiarazioni:

Io ci credo, come tutti i napoletani. Se la squadra non molla e ci crede si può portare a casa il superamento del turno. Raggiungere i quarti e battere il Barcellona darebbe grande prestigio anche alla città. Non c’è la carica di altri tempi, giocare senza tifosi appare più un allenamento che una partita. Ma alla fine conta anche il risultato. Superare il turno e poi crederci, ci sono tutte le condizioni per arrivare fino in fondo in Champions League. Vedo un Gattuso motivato e una squadra reattiva.