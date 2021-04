NAPOLI – Pd e M5s a Napoli? “Non so se abbiano trovato l’accordo e se questo è su Fico. Stiamo a vedere, Fico accetterebbe di fare un comizio con il presidente De Luca?”. Se lo chiede Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in una intervista a Canale 21.”Io ho una candidata e allo stato non c’è alcuna ipotesi, neanche astratta, di ritiro della candidatura di Alessandra Clemente. Se Fico è candidato – osserva l’ex Pm – alzi il telefono se ne ha voglia, se ritiene e se ci considera potenziali alleati. Poi ci facciamo una bella chiacchierata. Io con Roberto parlo spesso, ma finora con lui non si è parlato di questo”.”Qualche giorno fa – fa sapere il sindaco – abbiamo discusso di tante cose e non mi risulta ancora che sia un candidato. Quando lo sarà dismetterà innanzitutto il ruolo di terza carica dello Stato perché, altrimenti, ci sarebbe una commistione che non fa bene al nostro Paese. Poi vediamo con chi vuole fare la coalizione: se la vuole fare con De Luca e con pezzi di quel partito di cui hanno detto sempre il peggio che si possa dire ne prendiamo atto, ma non so se sarebbe un’operazione di novità”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo De Magistris sull’alleanza Pd-M5s a Napoli: “Fico farebbe un comizio con De Luca?” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento