De Marchi: “Se il Napoli resta concentrato può portare a casa un risultato importante”

A Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni l’agente FIFA Marco De Marchi su alcuni temi attuali in casa azzurra e in generale del calcio italiano.

Le sue parole

“Stiamo vivendo una situazione molto anomala, vediamo risultati clamorosi in Europa a causa dell’epidemia. Ora bisogna cercare di portare avanti la macchina calcio perché comunque dà una speranza. I positivi ci sono ma spesso sono asintomatici. AZ Alkmaar? Per ora non sta andando benissimo, generalmente è sempre tra le prime. Squadra giovane con tante defezioni per via dei positivi. Io credo che per il Napoli possa essere una gara da prendere con la giusta carica ma non vedo grosse difficoltà nella squadra partenopea. L’allenatore ha trasmesso carica e grinta, la campagna acquisti è stata di grande spessore. Se il Napoli affronta la gara con la testa giusta può portare a casa un risultato importante. Senesi? Buon profilo, giocatore interessante”.

