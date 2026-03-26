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De Martino al concerto di Rosalía, al suo fianco Brenda Lodigiani: amore o amicizia?
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De Martino al concerto di Rosalía, al suo fianco Brenda Lodigiani: amore o amicizia?

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(Adnkronos) –
Da ‘Stasera tutto è possibile’ all’Unipol Forum per il concerto di Rosalía. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati avvistati ieri insieme tra il pubblico dello show della popstar catalana, interrotto dopo poco a causa di un’intossicazione alimentare che ha costretto l’artista a lasciare il palco.  

Le immagini dei due sugli spalti, diffuse su X, hanno riacceso i rumors su un possibile legame che andrebbe oltre la collaborazione professionale. Non è infatti la prima volta che i due finiscono al centro del gossip.  

 

 

Lodigiani – conduttrice di Bake Off e presenza fissa di Stasera tutto è possibile – e De Martino sono spesso apparsi complici anche fuori dal set. Un’intesa, che secondo molti, lascerebbe intuire qualcosa di più.  

I due non si sono mai esposti chiaramente, mantenendo massimo riserbo sulla loro vita privata, anche se entrambi dovrebbero essere single. Amicizia o qualcosa in più, resta il fatto che il feeling tra i due è evidente.  

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