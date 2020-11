AGI – “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”. E’ quanto afferma in un’intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De Micheli un relazione alla prospettiva dell’anno scolastico. Quanto alla pericolosità dei trasporti per la trasmissione del virus, afferma: “Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poichè la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini”.

De Micheli apre all'ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica proviene da Notiziedi.

