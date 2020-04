De Micheli “Riapertura uniforme su scala nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La riapertura sara’ uniforme su scala nazionale. Le regole saranno uguali per tutta Italia ma se rileviamo che in aree di una regione aumentano i contagi, la reazione dovra’ essere territoriale”. Cosi’ la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite di “Circo Massimo” su Radio Capital. “Abbiamo in vista molte semplificazioni sulle procedure degli appalti, anche se sempre piu’ emerge che il tempo si perde nella fase precedente l’appalto. Sindacati e costruttori sono contrari alla sospensione del codice degli appalti. Senza regole non e’ possibile fare buone opere e anche con troppe regole”, ha aggiunto. Sulla possibilita’ di un Governo di unita’ nazionale ha osservato: “Stiamo prendendo decisioni politiche,

