L’ex medico del Napoli Alfonso De Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8. In allegato il video delle dichiarazioni.

LE SUE PAROLE

“Io non posso dare voti, conosco i ragazzi e c’è chi mi sta più simpatico e chi più antipatico. Ho sempre detto ai miei collaboratori che ognuno di noi aveva i propri calciatori che assisteva. Ognuno assiste il suo personale gruppetto. Non faccio nomi. Posso dire che metterei un voto in più a tutti i calciatori”.

SINGOLI E RICORDI

“Hamsik? A lui metterei sempre 10, lui e Lavezzi hanno cambiato la storia del Napoli. Anche Higuain, Cavani. Credo che senza questi calciatori, non sarei qui, Alfonso De Nicola non sarebbe il De Nicola che tutti conoscete e il Napoli non avrebbe fatto questi risultati negli ultimi anni senza questi uomini prima che calciatori. Higuain quando venne a Napoli aveva dei problemi di peso, lo presi da parte e gli dissi <>. Lui si è messo sotto, mi ha seguito e credo i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Veniva tutti i giorni da me e seguiva alla lettera i miei consigli. Lo stesso anche Lavezzi. Anche quelli di oggi per carità danno importanza a queste cose, ma quelli che ci sono stati prima ancora di più. Ho proposto alla società un corso di educazione per i nuovi calciatori che arrivano. Per educazione e serietà i top sono stati Hamsik, Koulibaly, Mesto. Nessuno come loro. Ma il mio Oscar dei calciatori avuti al Napoli va a Cavani. Gli allenatori avuti questi anni sono stati tutti grandi, cito Reja perché con lui sono stati 5 anni fantastici”.

RITORNO

“Se De Laurentiis mi richiama? Dico di sì, senza retorica. Io amo il Napoli, abito a due passi dal centro sportivo. Perché dovrei dire di no?!”.

The post De Nicola a Canale 8: “Tornerei al Napoli. Vi racconto cosa dissi ad Higuain, Cavani il top” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento