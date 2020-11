Il Coronavirus continua a dilagare anche in Serie A con i casi registrati nelle ultime ore. Tra questi i caso Dzeko della Roma e Callejon della Fiorentina, ex Napoli. Una situazione che tiene sotto scacco quindi anche il calcio italiano. L’ex responsabile medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha fatto il punto della situazione.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO NAZIONALE ODIERNO

Coronavirus, l’analisi di De Nicola

“I club devono manifestare tutte le loro perplessità nel mandare i propri tesserati con le rispettive Nazionali per i prossimi impegni. In questo modo diventa tutto più complicato perchè potrebbero tornare anche positivi al Coronavirus. Accettare il protocollo attuale è un po’ complicato perchè prima bisognerebbe verificare se ci sono le effettive condizioni per mandare avanti la Nation League”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post De Nicola: “Giuste le perplessità dei club. I calciatori potrebbero tornare positivi al Covid dalla Nazionali” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento