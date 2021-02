De Nicola su Manolas: “Infortunio pesante, recupero in tre settimane sarebbe un miracolo”

Alfonso De Nicola, direttore del Centro Medico One ed ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di SuperGoal, in onda su Tv Luna. Il medico si è soffermato sulle condizioni di Kostas Manolas, infortunatosi alla caviglia contro il Genoa in campionato.

De Nicola sulle condizioni di Manolas

“Manolas ha subito un infortunio molto pesante, perché si parla di distorsione di secondo grado. Recuperarlo in sole tre settimane sarebbe un vero miracolo. Purtroppo quando giochi ogni tre giorni ne risenti fisicamente e ti manca quel pizzico di lucidità lì davanti, ma nonostante ciò sabato sera ho visto un Napoli vivo, sul pezzo anche atleticamente perché ha tenuto un ritmo alto per tutta la gara. Questo significa che la squadra c’è e che segue il proprio allenatore, purtroppo però non è fortunata ultimamente”.

