De Nicola sul ‘ritorno’ di Ghoulam: “Rivederlo così mi emoziona. In un’occasione mi sono anche commosso”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, sembra un giocatore totalmente ritrovato. Le ultime prestazioni lasciano ben sperare per il futuro conoscendo la qualità del calciatore che pochi anni fa sembrava in rampa di lancio. Il dottor De Nicola, ex medico sociale che ha seguito il percorso del talento algerino, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, e ha parlato del suo ex “paziente”. Ecco quanto delle sue parole è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Il dott. De Nicola sul recupero di Ghoulam "Non sono sorpreso da Ghoulam: il primo anno di Ancelotti tornò protagonista, poi è stato messo da parte. Sono passati anni ormai, ha recuperato in pieno e i suoi infortuni sono solo un ricordo. Rivederlo così mi emoziona: contro il Granada, mi sono commosso".