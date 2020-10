De Paola: “Il Napoli sarà punito con il 3-0 a tavolino, vi spiego il motivo”

L’ex direttore di Turttosport, Paolo De Paola, ha parlato a Sportitalia e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione: “Lo Sport merita di più rispetto a Spadafora e rispetto a Speranza. Non si può dire che in Italia si può fare a meno dello sport. E’ un movimento troppo importante, sotto tutti i punti di vista.

Spadafora entra nel merito di Juventus Napoli ma non ci dice qual è la sua posizione. Io do un consiglio a chi si cimenta nelle questioni di salute: è possibile che nello sport non ci sia un consulente adatto ma solo un CTS generico? Stiamo vedendo solo cose insensate. La Juventus prenderà i tre punti a tavolino non ci sono dubbi in merito. Il Napoli farà certamente ricorso e vedremo quando si definirà la vicenda”.

