de-pascale:-“sui-dazi-servono-strategie,-non-reazioni-di-pancia”

Per governatore Emilia-Romagna più che Ue rischio di colpire Italia

Parma, 2 apr. (askanews) – “Comprendo e condivido la prudenza con cui ci dobbiamo approcciare a questo momento difficile, non possiamo permetterci reazioni di pancia. Per un Paese come il nostro, un’escalation di dazi, rispondere con dazi a dazi, può avere un effetto ulteriormente negativo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, intervenendo all’incontro promosso da Federalimentare all’Unione Industriali di Parma in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy.”I dazi sono contro l’Europa, ma di fatto sono dazi contro l’Italia, perché siamo la seconda manifattura europea. Trump sta mettendo in atto condotte anti-italiane oltre che anti-europee” ha spiegato de Pascale nel giorno in cui si attende l’annuncio ufficiale delle nuove tariffe americane, de Pascale ha sottolineato. Il governatore ha richiamato alla necessità di una strategia comune: “Vorremmo vedere il nostro governo, al di là di qualsiasi colore politico, guidare la delegazione europea in una trattativa che deve difendere gli interessi degli italiani”, aggiungendo che “è insensato accusare Meloni di non fare una trattativa diretta con Trump, perché giuridicamente la trattativa la fa l’Europa, essendo la funzione del commercio estero conferita all’Unione”.De Pascale ha poi evidenziato come le imprese italiane “abbiano dovuto pagare un prezzo dell’energia molto più elevato di quelle americane, anche per scelte geopolitiche compiute insieme. Che dopo tre anni di sacrifici questa sia la reazione degli Stati Uniti è grave rispetto a relazioni storiche”.