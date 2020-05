De Raho “Le emergenze sono un’opportunità per le mafie”

“Sono preoccupato. Le mafie vengono a infiltrarsi ovunque abbiano opportunità. Nel momento in cui vi è una grande sofferenza economica, o interviene lo Stato con immediatezza e urgenza oppure per coloro che si troveranno a dovere affrontare una crisi senza precedenti e hanno bisogno di un forte sostegno il primo soggetto sarà la mafia o la ‘ndrangheta, la camorra, le organizzazioni criminali”. È quanto sostiene il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, in vista della fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Per De Raho, l’usura è il “primo allarme. Segnali ce ne sono, ma evidentemente si riferiscono a vicende singole e riguardanti le fasce più deboli dove le mafie tendono a cercare il consenso.

