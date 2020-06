De Rosa: “Gattuso ha creato un gruppo solido, tutti lavorano nella stessa direzione”

Gerry De Rosa, giornalista SKY, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del Napoli e dell’operato di Gennaro Gattuso in questi primi sei mesi azzurri. Il giornalista ha sottolineato l’importanza del tecnico calabrese nei successi di questo Napoli, uno su tutti ovviamente la Coppa Italia. De Rosa in particolare ha elogiato la capacità di Ringhio di trasformare una situazione davvero complicata in un gruppo compatto in cui tutti lavorano nella stessa direzione e per gli stessi obiettivi.

Queste le parole del giornalista Sky Gerry De Rosa: “Il fatto che il Napoli abbia già in mano un trofeo è un qualcosa di incredibile e straordinario. Secondo me è tutto merito di Gattuso, che ha saputo trasformare una situazione complicata, molto disordinata, in un gruppo molto compatto in cui tutti lavorano nella stessa direzione. Poi ci vuole sempre un pizzico di buona sorte, come avvenuto in finale di Coppa Italia. Ma nel calcio anche la fortuna bisogna guadagnarsela”.

Il Napoli continua a rincorrere il sogno Champions League nonostante l’Atalanta e la Roma non perdino occasione per collezionare punti. Un sogno che adesso passa anche per la sfida, tra le mura amiche del San Paolo, contro la Spal. Una compagine che occupa, al momento, la penultima posizione e per cui i tre punti sono essenziali per la salvezza. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Spal a cura di CalcioNapoli1926.it

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne All.Gattuso

Indisponibili: Malcuit

Squalificati: nessuno

Gattuso cambia ancora rispetto alla formazione vista in campo nel match di campionato contro il Verona. Al San Paolo torna, tra i pali, il giovane Alex Meret. In difesa confermata la coppia Maksimovic-Koulibaly nonostante il ritorno di Manolas, tornato in forma dopo l’infortunio che lo ha colpito a maggio. Chance anche per Lobotka che prende il posto di Demme e forma il trio di centrocampo con Fabian ed Elmas che rileva e permette di far rifiatare Zielinski. In avanti toccherà, invece, a Callejon formare il trio di attacco con Mertens ed Insigne.

Arbitro: Pairetto

Spal (4-3-3): Letica, Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Valoti. All.Di Biagio

Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic

Squalificati: nessuno

Resta indisponibile tra i pali Berisha che lascia, quindi, spazio ancora al più giovane Letica. In difesa, rispetto alla precedente sfida contro il Cagliari, riposa Sala e spazio così per Reca. A centrocampo, il Napoli ritrova l’ex Valdifiori a cui la compagine ferrarese è pronta ad affidare la cabina di regia. I partenopei, infine, ritroveranno contro, in attacco, Andrea Petagna dal 1′. Il calciatore sarà un rinforzo del club partenopeo proprio a partire dalla prossima stagione.

