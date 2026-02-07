sabato, 7 Febbraio , 26

Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito

(Adnkronos) - Gli elettori portoghesi tornano alle urne...

Iran, Netanyahu vedrà Trump mercoledì a Washington

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu,...

Giappone oggi al voto, test per Takaichi con l’endorsement di Trump

(Adnkronos) - Giappone al voto oggi domenica 8...

Ucraina, Trump vuole fine guerra entro giugno. Russia usa arma del freddo, Zelensky: “Terroristi”

(Adnkronos) - Donald Trump vuole che la guerra...
De Rossi e il rigore che decide Genoa-Napoli: “Calcio non esiste più”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Non so più che dire, non ce la faccio più. Il mio calcio non esiste più”. Daniele De Rossi è un fiume in piena dopo il match che il suo Genoa ha perso 3-2 in casa contro il Napoli. La sfida è stata decisa da un rigore – a dir poco dubbio – che l’arbitro Massa ha assegnato in pieno recupero per un tocco lievissimo di Cornet su Vergara. Il centrocampista del Napoli è crollato a terra, l’arbitro è stato richiamato al Var e ha assegnato il penalty, trasformato da Hojlund. 

“Noi non sappiamo più che dire e questo vale anche per i miei colleghi”, dice l’allenatore del Genoa. “Non sappiamo cosa sia un chiaro errore che richiederebbe l’intervento del Var, questo episodio non lo è. Non sappiamo se basta passare sopra al piede dell’avversario per provocare un rigore o se serve un pestone per il fallo. Non sappiamo più nulla, il calcio che facevamo noi non esiste più”, dice il tecnico. 

“Ai giocatori dobbiamo dire di saltare con le mani dietro la schiena e di stare a un metro dall’avversario. Non so più nulla, non so nemmeno cosa sto allenando, che sport è. Se non otteniamo un rigore del genere, protestiamo: tutti vogliamo avere un vantaggio dal regolamento distorto che sta trasformando il gioco. Io alla fine ho ringraziato l’arbitro e me ne sono andato…”. 

