ROMA (ITALPRESS) – Secondo mandato per Marco Giunio De Sanctis alla guida della Federazione italiana bocce. L’Assemblea nazionale, riunita presso il Centro tecnico federale di Roma, ha confermato piena fiducia al presidente uscente che ha ricevuto 7.220 voti, pari al 90,62% delle preferenze espresse. La sfidante Laura Trova, assente all’Assemblea, si è fermata a 355 voti, pari al 4,46%, mentre le schede bianche sono state 392, pari al 4,92%. “Questa Assemblea è di fondamentale importanza per il momento che vive lo sport italiano – ha osservato De Sanctis – Mi riferisco sia all’emergenza sanitaria che ha gettato il nostro mondo in una situazione di grande difficoltà,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo De Sanctis rieletto presidente Federbocce con il 90,62% dei voti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento