De Sisti: “Ho sempre avuto la capacità di capire il gioco. Gattuso è un’entusiasta del calcio, Ancelotti insuperabile”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show‘, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo De Sisti, ex Roma e Fiorentina, che ha parlato del suo grande passato da calciatore e della situazione al Napoli dopo l’arrivo di Gattuso in panchina.

LE PAROLE

“Mazzola e Rivera erano simili. Io mi porto ancora dietro il non fisico, ma ho ottenuto le mie cose: plurisposato da anni. I piedi, un discreto fiato, capire le mosse prima degli altri, mi ha aiutato pur non esaltandomi in tanti gesti tecnici. 4-3 Italia-Germania? Emozione più grande della mia vita, di più emozionante c’è solo la vita intima. Fu una partita magica, nei 90′ non fu straordinaria. Riva? Può fare tutto, è un uomo da adorare, da portare in trionfo. Fiorentina o Roma? Faccio il tifo per il Fabbro, una località precisamente a metà strada. La Roma sta lottando per la Champions, un bel pareggio fa bene a tutti, anche al Napoli“.

Sul Napoli

“Gattuso è un entusiasta del calcio, terra tutti sulla corda come un sergente. Me l’hanno raccontato anche in privato, ed è molto bravo, ma Ancelotti è insuperabile. Non so cosa sia successo nello specifico, se ci sono giocatori che mirano a guadagnare il doppio, vadano ma non si aspettino la riconoscenza. Aver perso così facilmente a Roma, ha fatto incavolare parecchia gente“.

