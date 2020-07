De Zerbi: “Abbiamo costruito tanto, ma ci è mancata convinzione”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel postgara di Napoli. Una sconfitta amara alla luce della grande prestazione degli emiliani. Di seguito le sue parole.

De Zerbi: “Ci è mancata convinzione, ma abbiamo costruito tanto”

La partita – Non ho tanto da rimproverare: sia nel primo che nel secondo tempo. L’1 a 0 di Hysaj è venuto da una situazione rivedibile, ma va bene. Chiedo sono un po’ più di convinzione, perché sarebbe bello uscire con i 3 punti. E’ chiaro che si tratta di una squadra giovane e ci sono parecchi infortuni, ma sono sicuro che questa sera si poteva fare meglio con un po’ di convinzione. Il Napoli è forte, gioca e pressa: anche noi abbiamo fatto lo stesso gioco. Ci sta che qualche volta si giochi da dietro e delle volte si perde palla. Abbiamo giocato allo stesso modo.

Tattica – Parlo di convinzione forse perché sono troppo innamorato dei miei calciatori. Io li reputo bravi perché sono obiettivo: se chiedo qualcosa in più è perché sono sicuro che loro possano darlo. A volte siamo troppo col freno a mano tirato. Noi quando recuperiamo palla alta decidiamo se verticalizzare subito o tornare indietro e cucine nuovamente: ora non siamo raccogliendo quello che potremmo, ma i ragazzi stanno facendo molto bene.

Prestazione – Se vieni a Napoli e giochi così, non puoi prendere quel primo gol di Hysaj. La convinzione la cerco nell’ultimo passaggio: tanti sbagliavano il controllo e la palla gol, la cattiveria non è solo nella scivolata. Lo è soprattutto quando vuoi essere più incisivo davanti.

Fuorigioco – All’inizio siamo partiti meglio noi, poi siamo un po’ calati e ci siamo abbassati. Ma anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni: ci hanno annullato due fuorigioco di poco, mica non se ne può tenere contro. Quelle sono vere e proprie palle gol.

Barcellona – Rino ha tirato fuori questa cosa del Barcellona, ha fatto il furbo. Noi non imitiamo nessuno, sappiamo la nostra dimensione: sappiamo dove possiamo arrivare e sappiamo dove fermarci. Siamo ambiziosi e cercheremo di fare sempre di più. Rumors su di me? Ho firmato il rinnovo, pensiamo al campionato ora. Se non ci saranno grandi capovolgimenti allora sarà un piacere lavorare con questa società.

