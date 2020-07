De Zerbi “Fiero del Sassuolo, si può solo crescere”

“E’ motivo di orgoglio essere l’allenatore del Sassuolo nell’anno del centenario. Faccio parte di un società seria e mi devo tenere stretto il posto. Cerchiamo di fare bene il nostro lavoro”. Roberto De Zerbi parla del suo club che festeggia il 100esimo compleanno dall’anno della fondazione e che è in un ottimo momento. I neroverdi sono tra le squadre più in forma del post-lockdown e dopo aver fermato l’Inter e battuto la Lazio, ieri hanno pareggiato 3-3 contro la Juventus: “Stiamo facendo molto bene, siamo diventati più bravi a leggere le situazioni – ha spiegato De Zerbi – La volontà è quella di dare gli elementi giusti per far scegliere bene i giocatori in base alle situazioni,

