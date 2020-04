De Zerbi: “Siamo per la ripresa del campionato, ma con rispetto”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport in merito al campionato e a una ipotetica ripresa. Infine ha spiegato quale sia la sua idea di calcio citando anche il Napoli. Di seguito le sue parole.

De Zerbi: “Sono per la ripresa del campionato”

Ripresa del campionato – “Io sono per la ripresa del campionato, ma nel rispetto della salute e delle regole. Inoltre bisogna pensare anche alle tante vittime che si sono state. Che ricominci a giugno, luglio o agosto non mi interessa: basta che sia fatto nel rispetto di tutti. Noi siamo per terminarlo appena si potrà. Sono d’accordo anche sulla riduzione dello stipendio: sono nel mondo del calcio da anni e so come funzionano certe cose. Sono sicuro che anche i calciatori lo comprendano e che faranno tutto il possibile per andare incontro alla società”.

Modello di calcio – “Mi piace avere la palla. Attraverso il bel gioco si possono fare grandi cose. Guardiola ha rivoluzionato il tutto, ma mi piaceva tantissimo anche il Napoli di Sarri. Non solo, ho un gran ricordo della Fiorentina di Sousa e la Roma di Spalletti”.

