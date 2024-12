Debbie Weinstein presidente di Google Emea: supporterà lo sviluppo dell’AI

Dal 2014 nel colosso di Mountain View, prima in Unilever

Milano, 17 dic. (askanews) – Debbie Weinstein è stata nominata presidente di Google Europa, Middle East e Africa (Emea). Winstein, si legge nella nota, guiderà l’azienda nel suo impegno per rendere le tecnologie AI innovative accessibili a tutti in Europa, Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di permettere a individui e aziende di sfruttare appieno il potenziale dell’AI”.

Weinstein è entrata in Google nel 2014 e da allora ha ricoperto ruoli di leadership sia a livello regionale che globale. Finora è stata vice presidente e managing director di Google nel Regno Unito e in Irlanda. Prima di entrare a far parte di Google, è stata vice presidente del global media di Unilever, con la responsabilità della pianificazione della comunicazione globale, della guida del marketing digitale e della gestione delle partnership globali dell’azienda con i media. All’inizio della sua carriera, ha lavorato nell’ambito sales, nel marketing, nella strategia e nello sviluppo del business presso aziende del settore dei media come Viacom, MTV Networks e Bolt.com; ha fondato un’azienda di prodotti alimentari per bambini, Swingset Kitchens, e ha iniziato la sua carriera come investment banker in mergers & acquisitions presso Goldman, Sachs & Co. Ha conseguito un MBA alla Harvard Business School e una laurea alla Brown University.

“Quella dell’Europa, Middle East e Africa è una regione incredibilmente varia e diversificata, anche se l’enorme opportunità di crescita che l’AI può creare è universale – ha commentato Weinstein – Il mio obiettivo sarà quello di sbloccare la crescita basata sull’AI per tutti: utenti, aziende, partner e governi in ogni parte della regione. Sono entusiasta di assumere questo ruolo in un momento cruciale, in un’azienda in cui ho trascorso gli ultimi dieci anni e alla guida di una regione in cui ho trascorso gran parte della mia vita”.

“Stiamo iniziando a vedere come l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare il mondo del business e la società nel suo complesso. In questo momento di grande fermento tecnologico, sono lieto di annunciare la nomina di Debbie a presidente di Google Emea – ha dichiarato Philipp Schindler, Svp, chief business officer di Google – La sua comprovata esperienza nella creazione di valore e la sua passione nell’aiutare i clienti a raggiungere il successo saranno fondamentali per portare i benefici dell’innovazione di Google, a partire dalla potenza di Gemini, a individui e aziende in tutta l’area Emea”.